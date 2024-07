10 atrakcji w Poznaniu, które warto odwiedzić w deszczowy dzień. Polecamy przewodnik po najciekawszych miejscach Poznania [05.07.2024]

Poznań pełen atrakcji

Dla mieszkańców i turystów Poznań staje się miejscem, gdzie każdy pochmurny dzień to nowa przygoda. Odkrywanie tajemniczych zakątków miasta, uczestnictwo w warsztatach kreatywnych czy podróże w czasie do przeszłości regionu – to tylko niektóre z propozycji, które Poznań ma do zaoferowania.