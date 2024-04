17-latek z Ukrainy pomógł pobitemu mieszkańcowi Leszna. Wyziębionej ofierze oddał część własnych ubrań

Mężczyzna w tę chłodną noc stał w samej piżamie i kapciach. Ilia nie przeszedł obok niego obojętnie i zainteresował się jego losem. Okazało się, że mężczyzna jest ofiarą przemocy domowej, został pobity przez syna i wyrzucony z domu. Nastolatek wiedzą to, zdjąć swoje buty i kurtkę, ubierając w nie mężczyznę, po czym przyprowadził go do komendy policji, gdzie opowiedział tę historię – relacjonuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.