Agent i architekt z Leszna burzył Warszawę. Muzeum Okręgowe w Lesznie poszukuje dokumentów o rodzinie niemieckiego architekta

Kolekcja zdjęć niemieckiego architekta z Leszna

Przez wiele lat informacje o Alfredzie Mensebachu były bardzo skąpe. Dopiero wielkopolskiemu regionaliście i dziennikarzowi Jerzemu Zielonce w Archiwum Państwowym w Lesznie udało się odnaleźć życiorys Niemca.

Życiorys wyjaśnia pewne kwestie i przybliża postać Mensebacha. Jednocześnie wzbudza szereg nowych pytań i wątpliwości związanych z życiem architekta - tłumaczy historyk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Bogusław Rudawski.

Alfred Mensebach urodził się w 1905 r. na Pomorzu w dzisiejszym Bytowie. Pod koniec lat 20 rozpoczął studia na architekturze we Wrocławiu. Praktykował w biurach projektowych we Wrocławiu i w Gdańsku. W 1932 roku wyjechał do Turcji, a stamtąd trafił do stolicy ZSRR - Moskwy.