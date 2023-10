Akcja Jabłuszko w Lesznie podliczona. Podajemy ile pieniędzy zebrano na chore dzieci

W akcję Stowarzyszenia Bumerang Leszczyński od lat angażuje się rzesze ludzi. Charytatywne jabłuszka pojawiają się w placówkach oświatowych, instytucjach i zakładach pracy. Nie inaczej było w 2023 roku.

W 2023 roku zebraliśmy 161 798 zł i 87 gr. Po odliczeniu kosztów na każde dziecko przypada 15 700 zł - poinformowało po podliczeniu zebranych pieniędzy Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński. - Podziękowania należą się właśnie kogo wymienić? Od lat czujemy ogromne wsparcie, wszystko o co poprosimy dostajemy od Was, Jabłuszko to jedna wielka rodzina dobrych ludzi. Pchajmy to dalej.