Antidotum Airshow2024. Skok ze spadochronem uratował życie pilotki Adeli Dankowskiej. Spotkanie w Leszczyńskiej Galerii Książki

Pamiętam ten skok, było to na warszawskim lotnisku, wtedy skakaliśmy ze skrzydła radzieckiego dwupłatowca nazwanego Kukuruźnik. Było to podczas dużej imprezy. Gdy wylądowałam, to silny wiatr porwał czaszę mojego spadochronu, wołałam wtedy do kolegi, żeby odwrócił czaszę i wszystko dla mnie dobrze się skończyło. Tyle szczęścia nie mieli niektórzy ze skoczków brygady spadochronowej skaczący przy bardzo niekorzystnych warunkach. Wielu z nich miało złamania rąk i nóg - dodaje pilotka.