Aresztowany za pedofilię w Lesznie. Dwie małoletnie ofiary

Podejrzany o pedofilię w Lesznie

Usłyszał dwa zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwójki małoletnich pokrzywdzonych. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznaje się do winy. Za zarzucane mu czyny grozić może mu kara więzienia do 12 lat – mówi nam Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śledczy nie zdradzają żadnych szczegółów sprawy, by chronić dzieci

Postępowania w sprawach pedofilskich są zwykle prowadzone z zachowaniem wysokiego stopnia tajemnicy ze względu na ochronę prywatności ofiar i świadków oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób związanych z postępowaniem. Jednakże, nie oznacza to, że takie postępowania są całkowicie tajne i niejawne.

W większości krajów procedury sądowe są jawne i zgodnie z zasadą publicznego dostępu do informacji, można uzyskać dostęp do informacji na temat postępowań, w tym o sprawach pedofilskich. Jednakże, niektóre szczegóły mogą być objęte tajemnicą z uwagi na ochronę prywatności ofiar, świadków, a także ochronę dóbr osobistych osób oskarżonych.