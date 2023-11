Artur z Leszna jest bardzo chory. Chłopak zbiera pieniądze na rehabilitację

Artur, chłopak z Leszna zbiera na rehabilitację

Dziś Artur jest już dorosłym mężczyzną. Chociaż nie mówi, to rozumie się z każdą, nawet nowo zapoznaną osobą. Chłopak codziennie bierze udział w warsztatach terapii zajęciowej. Po zajęciach spędza czas już tylko z tatą, i wtedy marzą o tym, aby wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Niestety, przekracza to ich możliwości finansowe. Dlatego rodzina uruchomiła zbiórkę pieniędzy na Siepomaga.pl Liczy się każda złotówka, bo nawet najmniejsza wpłata przybliża chłopaka do wyjazdu. Link do zbiórki znajdziesz TUTAJ