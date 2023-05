Awaryjne lądowanie skoczka spadochronowego w Lesznie. Świadkowie obawiali się, że to był wypadek

Firma, która zajmuje się skokami w Lesznie zapewnia, że sytuacja ani na moment nie wymknęła się spod kontroli.

Skoczek wypiął spadochron, który odleciał, a on sam wylądował na spadochronie zapasowym. Po to latamy z dwoma spadochronami, by być przygotowani na takie sytuacje awaryjne. Ćwiczymy to i jesteśmy przygotowani. To jest coś niezwykłego, ale jesteśmy do tego dobrze przygotowani – zapewnia Marta Glazer ze Strefy Leszno działającej na leszczyńskim lotnisku.