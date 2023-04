Bezcenne pamiątki rodziny z Leszna. List od żony i notes po zamordowanym w Katyniu

Józef Rzepka był nauczycielem w szkole powszechnej. Uczył wielu przedmiotów, równolegle prowadząc zajęcia dla kilku klas. Latem1939 roku został zmobilizowany i ruszył na wojnę z stopniu podporucznika.

Szczęście rodziny Rzepka legło w gruzach we wrześniu 1939 roku, gdy rozpoczęła się straszliwa wojna. Józef, w stopniu podporucznika walczył i dostał się do niewoli. Później - 29 kwietnia 1940 roku został zamordowany w Katyniu. Jego ciało zostało rozpoznane po kalendarzyku z adnotacjami i listem od żony. Są to najcenniejsze pamiątki po zamordowanym - mówiła Mirosław Bigaj.