Bezpłatne badania na wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) w Poznaniu. Sprawdź gdzie i na jakich zasadach!

– Badania wykonujemy codziennie – włączając w to dni wolne od pracy i święta – w godzinach 8.30 - 21. Przeprowadzane są one z użyciem tzw. testu kasetkowego. Z palca pacjenta, do badania pobieranych jest kilka kropel krwi. Czas oczekiwania na wynik to 20 minut – mówi Aneta Nowotarska, koordynator testów.