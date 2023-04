Bieg ,,Transplantacja to życie'' 2023 w Lesznie to wyjątkowa impreza. Dziś na starcie było wiele osób

Polana Trzech Dębów w Karczmie Borowej od wczesnego rana w niedzielę zapełniała się chętnymi do startu.

To właśnie ta placówka jest od lat organizatorem biegu Transplantacja to życie w Lesznie.

Transplantacja to ważny temat i naszym biegiem już 12 raz staramy się to udowodnić. Trasa biegu to odcinek 5 – kilometrów i dla dzieci bieg na 200 metrów - przyznaje koordynator biegu, Lida Baksalary z Zespołu Szkół numer 4 w Lesznie.