Bieg w towarzystwie bezdomnych psów. Wszystko to działo się nieopodal Leszna

Bieg w towarzystwie psów szukających domu w Henrykowie

Chociaż Bieg plus cztery łapy liczy sobie dopiero trzy lata, to już zapisał się na trwałe w kalendarzu miejskich imprez. Na pomysł biegu lub marszu w towarzystwie psiaków ze schroniska dla bezdomnych zwierząt wpadały Anna Adach ze Stowarzyszenia Polska 2050 i Małgorzata Buczyńska, na co dzień, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.

Pierwszy Bieg plus cztery łapy miał miejsce w 2021 roku. Pomocną dłoń do organizatorów wyciągnął Miejski Zakład Zieleni i prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Podczas przygotowań do pierwszego biegu obawialiśmy się o frekwencję, ale ta dopisała i co najważniejsze, kilka psiaków i kotków znalazło nowy dom. Doszli również nowi wolontariusze w schronisku - mówi Anna Adach.