Bieg z mapą. Całe rodziny biegły w Pucharze Powiatu Leszczyńskiego w Osiecznej

Bieg z mapą w Osiecznej cieszył się dużym powodzeniem. Na starcie ustawili się zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych. Biegły maluch w asyście rodziców i doświadczeni biegacze. wystartowało około 200 zawodników.

Bieg polega na odnalezieniu w terenie kilku do kilkunastu punktów kontrolnych – w takiej kolejności, jaka została zapisana na mapie. Start do biegu odbędzie się w formule interwałowej tzn. każdy uczestnik będzie miał przyporządkowaną swoją, indywidualną minutę startową. Pozwoli to zachować zasady fair-play – by każdy mógł sam znaleźć swoją drogę do punktu - informowali zawodników organizatorzy Pucharu Powiatu Leszczyńskiego.