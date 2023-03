Budują 3 farmy fotowoltaiczne blisko Leszna. Czy w Lesznie będziemy płacili mniej za prąd?

Nowe farmy fotowoltaiczne w powiecie leszczyńskim

Rozpoczęliśmy budowę 3 farm fotowoltaicznych w pobliżu Leszna. Pierwsza z nich mieści się tuż przy wyjeździe z miasta w kierunku Leszna. Moc tej farmy to 19 MW. Druga farma o mocy 20 MW będzie mieściła się w Gronówku, a trzecia z nich, w okolicach Klonówca, będzie miał moc 14 MW - wyjaśnia Artur Stasiak z firmy Electrum Concreo.

Łączna moc instalacji to 53 MW. Tak duża moc zdaniem Artura Stasiaka powinna zaspokoić potrzeby około 25 tysięcy gospodarstw domowych. Po zakończeniu inwestycji panele będą podłączone do sieci energetycznej. W 2024 roku do mieszkań w Lesznie popłynie ekologiczny prąd.