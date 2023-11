Budują nowe mieszkania w Lesznie. Nowy blok stanie bardzo blisko centrum Leszna

Przedsiębiorca budowlany z Leszna buduje blok przy ulicy Kasprowicza. Będzie to pierwszy duży budynek wybudowany w starej części Zatorza. Po drugiej stronie ulicy mieści się Sąd Rejonowy i leszczyńska prokuratura.

Blok budujemy bez pośpiechu, ale za to, z gronem doświadczonych pracowników. Sytuacja gospodarcza jest jaka jest, wielu deweloperów wstrzymało swoje inwestycje, dlatego liczymy na to, że ceny materiałów budowlanych spadną. Już tak jest ze stalą. która praktycznie wróciła do cen sprzed covidu - mówi przedsiębiorca budowlany Tomasz Szponarski.