Burza na zebraniu z mieszkańcami. Czy do miejscowości pod Lesznem trafi chińska technologia i kapitał? Dariusz Staniszewski

Czy w Targowisku będzie produkowany półfabrykat do produkcji heparyny? Niewykluczone, ale wcześniej trzeba dopełnić kilku formalności i przekonać mieszkańców wioski, o tym, że zakład w którym będą przetwarzane wieprzowe jelita nie będzie szkodził

Przez niewielkie Targowisko w gminie Lipno przeszedł huragan, i wcale nie chodzi o porywisty wiatr, a o zakład, który chce postawić spółka, w której udziałowcem jest Hieronim Samelczak. Zakład ma przetwarzać wieprzowe jelita na składnik potrzebny do produkcji heparyny, leku przeciwko zakrzepom krwi. Mieszkańcy Targowisko są niezadowoleni, bo nie wiadomo co z woda do produkcji, transportem jelit wieprzowych i smrodem, który towarzyszy produkcji. Pytań jest więcej, i prawdopodobnie Targowisko będzie na agendzie gminy Lipno w 2024 roku.