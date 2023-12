Były powstaniec - Mateusz Jankowski umarł z głodu. Weterani głodowali przy ulicy Zielonej w Lesznie

Robotnicy i chłopi walczyli na powstańczych barykadach

Powstanie w Wielkopolsce było wielkim zrywem prostego ludu. W powstańcze szeregi ochoczo wstępowali robotnicy chłopi, rzemieślnicy i szkolna młodzież. Do rangi symbolu urasta fakt, że pierwszą ofiarą był górnik powracający z Westfalii, a później polski żołnierz, Franciszek Ratajczak, oraz 18-letni Antoni Andrzejewski, syn szewca i początkujący kolejarz z Poznania.

Iskra wywołująca powstanie zapaliła się we właściwym momencie. Heroizm mężczyzn i kobiet, którzy chwycili za broń, szedł w parze z rewolucyjnym wrzeniem pod kierownictwem Związku Spartakusa w Niemczech. Rząd berliński zajęty dławieniem rewolucji i wyborami do Zgromadzenia Narodowego, nie był zdolny do skutecznych działań przeciwko walczącym Polakom.

Gdy z początkiem lutego 1919 roku niemieckie dowództwo wojskowe było gotowe do kontrofensywy, to nastąpił rozejm w Trewirze. Alianci zmusili Niemców do przerwania działań zaczepnych na froncie wielkopolskim. Wojnę zakończył traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku. Przyznał on Polsce większość pruskiej części Wielkopolski.