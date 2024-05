Cała seria fałszywych alarmów stawia na nogi służby w Lesznie

Alarmy fałszywe nie są niczym nowym i służby nie jeden raz mobilizowały siły do wyjazdów do takich właśnie wezwań. Teraz jednak liczba takich zgłoszeń rośnie. Tylko w środę15 maja 2024 straż pożarna i policja, a nierzadko też zespoły ratownictwa medycznego kilka razy pędziły do zupełnie bezzasadnych wezwań.