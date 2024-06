Centralne Dożynki w Lesznie na zdjęciach. Stadion im. Alfreda Smoczyka pękał w szwach

Przygotowania do Centralnych Dożynek w Lesznie

Tak przygotowane Leszno zostało wyznaczone do przeprowadzenia w 1977 roku CENTRALNYCH DOŻYNEK . Impreza miała miejsce na stadionie i była świętem zwykłych ludzi, trochę partyjnych decydentów, zaś pamiątki po tym wydarzeniu stoją w Lesznie do dziś.

Cóż to były za czasy, gdy przez rynek w Lesznie, tuż obok ratusza, pędziły Syreny i Warszawy jadące prosto do stolicy Wielkopolski. O historii trasy łączącej stolice Wielkopolski i Dolnego Śląska…

Przenikliwe zimno i padający deszcz nie sprzyjały Centralnym Dożynkom w Lesznie

Chociaż w dniu dożynek aura nie rozpieszczała, to stadion wypełnił się do ostatniego miejsca. Wszystko to, co miało wydarzyć się na murawie, zostało precyzyjnie zaplanowane. Nie było mowy o żadnej improwizacji. Centralne Dożynki z Leszna były szczegółowo relacjonowane. W żadnym innym momencie w Lesznie nie gościło tylu dziennikarzy. Miasto miało swoje „pięć minut".