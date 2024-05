Cmentarny złodziej okradał groby w Lesznie i okolicy. Wymyślił w jaki sposób na tym dobrze zarobić

Działał przez miesiąc i miał na to dokładnie przemyślany plan. Postanowił wziąć na cel cmentarze poza swoim miejscem zamieszkania. Ze Wschowy jeździł do Leszna, gdzie nie tylko okradał, ale też niszczył nagrobki

Cmentarny złodziej kosztownych wazonów z Leszna stanie przed sądem

Były one zrywane z nagrobnych płyt z cmentarzy w Lesznie i całym powiecie leszczyńskim. Wartość pojedynczej sztuki zazwyczaj wynosiła około 800 złotych – mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Złodziej dobrze wiedział, co robi. Obserwował groby i wybierał te, które miały mosiężne zdobienia. Działał jesienią 2023 roku. Zmieniał lokalizacje swoich kradzieży, ale w końcu wpadł w ręce policji

Cmentarną hieną z Leszna jest 37-letni mieszkaniec Wschowy

Śledczy w trakcie prowadzonego postępowania zbierali materiał dowodowy, ale w szczególności rozmawiali i przesłuchiwali osoby pokrzywdzone przez działalność 37-latka. Było to utrudnione, gdyż nie łatwo było ustalić i dotrzeć do nagrobnych opiekunów pochodzących z terenu całej Polski – dodaje Monika Żymełka.

W tej chwili cmentarny złodziej usłyszał ponad osiemdziesiąt zarzutów wazonów mosiężnych, których wartość szacowana jest na ponad sto tysięcy złotych. Wobec zgromadzonych dowodów przyznał się do winy. Policja nie zdradza, jak dopadła sprawcę.

Policjanci skierowali do Prokuratury Rejonowej w Lesznie akt oskarżenia w tej sprawie, który niebawem trafi do sądu. 37-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.