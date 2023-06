Co będzie z drzewami przy ulicy Wolińskiej? Samorząd chce wyremontować ulicę na Zatorzu w Lesznie

Samorząd złoży do Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dwa wnioski. Chodzi o remont ulicy Wolińskiej na Zatorzu i Królowej Jadwigi w śródmieściu, która przejdzie modernizację wraz z ulicą Krótką i Wróblewskiego.

Złożymy dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy z projektów to remont ulicy Wolińskiej. Koszt tego przedsięwzięcia to 4 400 000 złotych. Drugi z nich będzie na przebudowę ważnej drogi w centrum miasta, chodzi o ulicę Królowej Jadwigi. Tę inwestycję za około 12 000 000 złotych będziemy realizować wspólnie z naszym partnerem - Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które wyłoży 4 000 000 złotych - mówił w „Kwadransie Samorządowym” prezydent Łukasz Borowiak.