Co się stało na tym skrzyżowaniu w centrum Leszna? Na Dąbrowskiego awaria wodociągowa. ,,Nowe rondo w Lesznie'' - żartują mieszkańcy

Okazuje się, że na skrzyżowaniu zdiagnozowano nieszczelność.

Powstała na styku dwóch rur kanalizacyjnych wchodzących równolegle do studni. W przyszłym tygodniu Dział Eksploatacji zajmie się naprawą. Najpierw wejście do studni i naprawa nieszczelności. Natomiast jeśli chodzi o kostkę, to jesteśmy w kontakcie z wykonawcą. Termin ściągnięcia oznakowania zależy od możliwości odtworzenia kostki. Dla pewności zlecimy także kamerowanie – wyjaśnia Rafał Zalesiński, prezes Wodociągów Leszczyńskich