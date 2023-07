Co z budową nowej drogi do Gronowa? Przetarg jeszcze w tym roku? Michał Wiśniewski

Najpóźniej jesienią 2023 ma być gotowa dokumentacja potrzebna do budowy nowej drogi w Lesznie łączącej rondo Antoniny z ulicą Gronowską. Ogromną potrzebę budowy alternatywnej drogi dojazdowej do dużego leszczyńskiego osiedla pokazali mieszkańcy Leszna wnioskując właśnie o tę drogę,, a nie nowe place zabaw, czy miejsca do rekreacji, w ramach budżetu obywatelskiego.