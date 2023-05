Co z laskiem na Rejtana w Lesznie? Ekspertyza dendrologów już jest ale na razie nie można poznać jej treści. ,,Trwa analiza w urzędzie''

Teren na osiedlu Rejtana w Lesznie między Szkołą Podstawową numer 13 a blokami jest się języczkiem u wagi i wywołał dyskusję w Lesznie.

W 2020 roku z ust prezydenta Łukasza Borowiaka padł pomysł sprzedaży hektarowego, zalesionego terenu deweloperowi, wycinki drzew i budowy bloków.

Pod presją mieszkańców miasto przed trzema laty wycofało się z pomysłu sprzedaży terenu, ale sprawa wróciła jesienią 2022. Wtedy na sesji Rady Miejskiej Leszna doszło do gorącej dyskusji na temat planów miasta wobec tego zalesionego terenu. Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna las to ,,samosiejki'' i do tego zagrażające mieszkańcom.