Co z pomysłem płatnej strefy parkowania w Boszkowie? Jest deklaracja nowych władz gminy Włoszakowice u progu sezonu 2024

Uporządkowałoby to ruch na tej ulicy i dziwne zachowania kierowców. Płatna strefa wiązałaby się z koniecznością zatrudnienia pracowników do jej obsługi, więc ktoś czuwałby nad sytuacją. Do tej pory w sezonie tu jest totalny chaos. Kierowcy parkują gdzie się da, a na przyjazd policji trzeba czasem długo czekać. Płatna strefa mogłaby to zmienić. To się sprawdza w innych letniskowych miejscowościach – uważa Andrzej, kierowca z Leszna, który od lat wypoczywa w Boszkowie.