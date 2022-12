Coś się zacięło w grze GI Malepszy Arth Soft Leszno

Do hali w Poniecu, gdzie swoje domowe mecze rozgrywają leszczynianie zjechała drużyna z Białegostoku, która przed spotkaniem w Lesznie w ligowej tabeli wyprzedzała tylko dwie drużyny... Pomimo, że ekipa trenera Tomasza Trznadla przegrała dwa ostatnie mecze to i tak uchodziła za zdecydowanego faworyta konfrontacji z zespołem ze stolicy Podlasia. Faworyt jednak nie zawsze wygrywa... Na parkiecie w Poniecu nie było wcale widać różnicy miejsc i tego w jakim miejscu jest jedna i druga drużyna. Mecz był otwarty, a ataki sunęły raz z jednej, jak i drugiej strony. Słoneczny Stok już w 5 minucie mógł otworzyć wynik, ale udanie interweniował Michał Długosz. W odpowiedzi, trzy minuty później groźnie, ale jednak obok słupka strzelał Jakub Kąkol. W 15 minucie wynik spotkania otworzyli rywale. Po kontrze do bramki gospodarzy trafił Kołesnykow. Po chwili mogło dojść do wyrównania, ale Citko wybił futsalówkę z linii bramkowej.

Po zmianie stron znów szczęścia szukał Kąkol, ale bez powodzenia. Potem był słupek Douglasa. Leszczynianom brakowało w tym meczu skuteczności i szczęścia. W 36 minucie gospodarze byli w bardzo trudnej sytuacji, bo stracili drugą bramkę, gdy na 2:0 dla Białostocczan podwyższył Kożuszkiewicz. Miejscowi ryzykowali i grali z wycofanym bramkarzem, co skutkowało stratą trzeciej bramki. Sytuacja stała się arcytrudna. GI Malepszy Arth Soft Leszno miało mało czasu, by zmienić bardzo niekorzystny wynik. Udało się zdobyć jedynie honorową bramkę po strzale Douglasa. Gospodarze przegrali 1:3, przegrywając tak jak piłkarska reprezentacja Polski w Mistrzostwach Świata w meczu z Francją. W całym meczu wygrali bardziej konkretni rywale, odnosząc swoje najcenniejsze i dopiero trzecie zwycięstwo w obecnych rozgrywkach.