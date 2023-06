Czołówka policyjnego radiowozu i tesli w Gołanicach koło Leszna. Patrol jechał na sygnałach gdy doszło do wypadku

Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi powiatowej łączącej Leszno z Gołanicami. Około godziny 21.00 w sobotę 24 czerwca 2023 patrol policji został wezwany na interwencję do Bukówca Górnego. Radiowóz na sygnałach jechał od strony Leszna i na leśnym odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia z jadącą z przeciwka teslą.

Auta zostały mocno rozbite. Policjanci zostali zabrani do szpitala na badania. Samodzielnie opuścili zniszczony pojazd. Dwie osoby jadące teslą nie skorzystały z pomocy medycznej.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja leszczyńska.