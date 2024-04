Cztery prawka odebrane w jeden weekend przez policjantów z Leszna

Podczas minionego weekendu policjanci z leszczyńskiej drogówki zatrzymali czterech kierowców, którzy dzięki swym wyczynom na drodze stracili prawa jazdy. Kierowcy zostali skontrolowani w terenie zabudowanym w Mórkowie, Kąkolewie i w Lesznie na Al. Konstytucji 3 Maja. Byli to mężczyźni w wieku od 18 do 36 lat. Niechlubny rekordzista przekroczył dozwoloną prędkość o 62km/h, jadąc w Lesznie na alejach Konstytucji 3 Maja z prędkością 132km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70km/h - mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.