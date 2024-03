Czy Leszno dołączy do innych samorządów? Miasto chce wprowadzić darmowe przejazdy taksówką dla seniorów

Na czym polega program „Taksówka dla seniora"?

We wtorek - 14 listopada 2023 roku najstarsi mieszkańcy na zaproszenie prezydenta Leszna zjawili się w Leszczyńskiej Galerii Książki. Okazją do spotkania był Leszczyński Dzień Seniora. Podczas…

Zgłoszenia przejazdów i ich odwołania będą przyjmowane telefonicznie za pośrednictwem koordynatora usług, od poniedziałku do piątku i nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem przejazdu i maksymalnie 14 dni przed planowanym terminem. Odwołanie przejazdu będzie musiało nastąpić nie później niż do godz.14.00 dnia roboczego, poprzedzającego dzień przejazdu - czytamy w projekcie uchwały „Taksówka dla seniora".

Program „Taksówka dla seniora" nie jest autorskim pomysłem samorządu Leszna. W wielu samorządach z dużym powodzeniem program działa już od lat. W Lesznie zasady korzystania z bezpłatnego transportu opracował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Transport skierowany będzie tylko do mieszkańców Leszna, którzy ukończyli 75 lat lub są w wieku od 65 do 74 lat i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Senior będzie mógł skorzystać z usługi maksymalnie cztery razy w roku, i nie więcej niż dwa razy w miesiącu.

Kto sfinansuje bezpłatny dowóz dla seniorów w Lesznie?

W projekcie uchwały, który trafi pod obrady zaznaczono, że program uzależniony będzie od pieniędzy zabezpieczonych w budżecie Leszna oraz środków pochodzących z krajowych i unijnych funduszy. Oznacza to, że gdy miasto nie otrzyma finansowego wsparcia, to program będzie realizowany w wąskim zakresie lub nie będzie go wcale.