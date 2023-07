Czy Leszno jest miastem rozwodników? Liczby nie kłamią

Gdzie mieszka najwięcej rozwodników?

Ilu rozwodników mieszka w gminach powiatu leszczyńskiego?

Co ciekawe, we wszystkich gminach powiatu leszczyńskiego, zarówno tych wiejskich jak i miejsko-wiejskich, odsetek mieszkańców po rozwodzie jest bardzo zbliżony i nie przekracza 5%. Wszędzie też mieszka więcej rozwiedzionych kobiet (od 5 do 5,1%) niż mężczyzn (ok. 4,7%).

Dużo większe rozbieżności widać przyglądając się danym z poszczególnych stolic powiatów byłego województwa leszczyńskiego. Jak to wygląda w szczegółach możecie zobaczyć przeglądając poszczególne plansze w naszej galerii.