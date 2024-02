Czy PiS straszy cudzoziemcami? Mariusz Nowacki kandydatem na prezydenta Leszna

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na prezydenta Leszna

Stoję tutaj przed wami z głęboką wiarą i determinacją, aby podjąc wezwanie zbudowania bezpiecznego Leszna. W którym każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie i komfortowo. Bezpieczne Leszno to nie tylko hasło wyborcze. To wizja miasta, gdzie ulice są wolne od przestępczości, a nasze domy i rodziny są chronione. Nie możemy zaakceptować, że w Lesznie rośnie liczba przestępstwa z udziałem obcokrajowców, i czujemy się zagrożeni - mówił podczas prezentacji Mariusz Nowacki.

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło listę osób kandydujących do rady miejskiej i wskazało kandydata na prezydenta Leszna. Najważniejszy fotel w Lesznie chce zająć 54 letni radny Mariusz Nowacki. Wiadomo, już jaki temat będzie dominował w jego kampanii wyborczej. Będą to obcokrajowcy i przestępczość w Lesznie.

Temat bezpieczeństwa w Lesznie był mocno eksploatowany przez M. Nowackiego, który ma pomysł na to, aby na leszczyńskim rynku stanął posterunek straży miejskiej.

Kandydat wspomniał też o bezpieczeństwie ekonomicznym mieszkańców Leszna. Wzorem Gdańska chce wprowadzić program , którego zadaniem jest pomoc w wyjściu „ze spirali zadłużenia" mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nie tylko kandydata na prezydenta Leszna. Poznaliśmy osoby, które wybierają się do rady miejskiej. Listę w okręgu pierwszym otworzy Ewa Rosik, w okręgu drugim będzie to Mariusz Nowacki, w okręgu trzecim Adam Kośmider, a w czwartym Zenon Jóźwiak. Razem na listach wyborczych do rady miejskiej Leszna PiSu znalazło się 31 osób. Do sejmiku województwa wielkopolskiego z Leszna kandyduje 72-letni Marek Sowa.