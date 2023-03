Dary od "byczej" ekipy. Fogo Unia Leszno przekazała karmę i inne dary zwierzakom ze schroniska

Żużlowcy przekazali dary dla schroniska do zwierząt w Henrykowie

Dary dla schroniska zwierząt trafiły do Henrykowa w ramach akcji "Karma wraca" i zorganizowała ją Fogo Unia Leszno. Do pomysłu przyłączyli się klubowi kibice. Niewykluczone, że Fogo Unia Leszno jest pierwszym klubem żużlowym w Polsce, który zainicjował zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierzaków w schronisku.

Schronisko dla zwierząt w Henrykowie

W schronisku dla zwierząt w Henrykowie (nieopodal Leszna) zazwyczaj przebywa kilkadziesiąt oczekujących na adopcję zwierząt: psów i kotów. Pracownikom w codziennej opiece nad zwierzętami pomagają wolontariusze.

Aby zostać wolontariuszem międzygminnego schroniska dla zwierząt w Henrykowie należy zgłosić się do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie i dokładnie zapoznać się z regulaminem, a później wypełnić ankietę. Kandydaci przechodzą kilkugodzinne szkolenie w schronisku, i już mogą rozpocząć pomoc. Dając oczekującym na adopcję czworonogom, to co mają najcenniejszego - miłość do zwierząt.