Dni Leszna 2023 już dopięte na ostatni guzik. Bilety się sprzedają

Dni Leszna 2023 organizowane przez MOK w Lesznie są już dopinane na ostatni guzik.

Temat biletowania koncertu na stadionie budzi spore emocje. Cześć osób nie widzi w tym problemu, inne powołują się na przykłady ościennych gmin, gdzie takie imprezy są darmowe. W Lesznie stadionowe koncerty od lat są jednak biletowane. W tym roku wejściówka to koszt 10 złotych.

Chodzi o to, żeby optymalizować wszędzie tam, gdzie się da. Jeśli możemy oszczędzać na VAT, bo to przecież jest drogi program artystyczny, który wynosi 23 procent, a bilety są na ośmioprocentowej stawce. Ta oszczędność wystarcza nam na to, byśmy mogli do Leszna zaprosić trzecią gwiazdę. Drugi powód to przychodzą ludzi, którzy chcą tam być, a to zwiększa bezpieczeństwo wszystkich. Robimy imprezę, gdzie dbamy o wszystko - tłumaczy Maciej Mizgalski.