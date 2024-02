Do pana Borowiaka mamy masę uwag i długą listę żali – twierdzi leszczyński PiS

Samodzielna walka PiS o prezydenturę w Lesznie to nie jedyna zmiana po latach koalicji PiS z PL18 wspierającym Łukasza Borowiaka. Ogromną zmianą są oceny pracy Łukasza Borowiaka, które dziś padły w czasie konferencji prasowej.

Mamy do pana Borowiaka masę uwag. Lista naszych żali byłaby bardzo długa. Leszno pod jego rządami nie uczciło ofiar katastrofy smoleńskiej dźwiękiem syren, bo to rzekomo mogłoby zestresować mieszkających tu Ukraińców. A trzy miesiące później był wielki AirShow z samolotami bojowymi, które mogłyby jeszcze bardziej stresować ludzi poddawanych bombardowaniom. Kolejna rzecz to przewodniczący rady pan Malepszy i jego przeszłość PZPR-owska. To pan Borowiak wymyślił, że to on ma być przewodniczącym Rady Miasta Leszna. Pan Borowiak nie jest PiS-owskim prezydentem - mówił dziś Jan Dziedziczak.