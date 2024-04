„Dostałem drugie życie" mówił jeden z uczestników biegu Transplantacja to życie 2024 w Lesznie

13 bieg Transplantacja to życie w Lesznie

Pogoda nas nie rozpieszcza, ale mamy ją w sercach - mówiła Lidia Baksalary.

Do biegu pomimo deszczu i silnego wiatru stanęło kilkudziesięciu biegaczy. Wśród nich był Krzysztof Machajek, który od 25 lat żyje z sercem po transplantacji. Organ ofiarowała rodzina 36-letniej kobiety, która zmarła na tętniaka mózgu.

Krzysztof Machajek z Polkowic 25 lat temu dostał serce 36-letniej kobiety, która zmarła na tętniaka mózgu Dariusz Staniszewski

Dzięki dobroci ludzi, którzy obdarowują organami swoich najbliższych, oczekujących na transplantację pacjentów, dostałem drugie życie. Bije we mnie serce 36-letniej kobiety, która odeszła bo miała tętniaka mózgu. Rodzice kobiety bardzo nalegali, aby organy córki ofiarować potrzebującym. Lekarze pobrali siedem organów. Można więc powiedzieć, że siedem ludzkich żyć zostało uratowanych - mówił mężczyzna.

13 bieg Transplantacja to życie wystartował w Karczmie Borowej Dariusz Staniszewski

Krzysztof Machajek chociaż mieszka w Polkowicach, to co roku bierze udział w leszczyńskim biegu Transplantacja to życie.