Drugi wniosek w sprawie fabryki pianki koło Leszna. ,,By pozbyć się protestujących'' – słyszymy

- Przecież wiadomo, że taka fabryka będzie oddziaływać na całą dzielnicę i nie ograniczy się to do 100 meteów. Przenosiny nie zmienia niczego, poza faktem pozbycia się osób, które skutecznie wskazywały na zagrożenia. Teraz bez dostępu do dokumentacji, a taki dostęp mają tylko strony, będzie to utrudnione, ale nie odpuszczamy. Mieszkamy tu i nie zgadzamy się na takie sąsiedztwo - słyszymy od mieszkańców części Zatorza sąsiadujących z planowaną inwestycją.