Dwie drogi w Gronowie i miejski żłobek. PiS przedstawiło propozycje dla Leszna

Dla mieszkańców udających się z centrum Leszna do Gronowa powstałby prawoskręt z alei Piłsudskiego do ulicy Antonińskiej, a dla udających się w przeciwnym kierunku byłaby to droga z Antonińskiej w stronę ronda Podwale. Obie drogi byłyby tylko dla samochodów o wadze do 3,5 tony, a prędkość na obu drogach ma być ograniczona do 40 kilometrów na godzinę - mówił Adam Kośmider, radny Prawa i Sprawiedliwości.