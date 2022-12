Dzieci z Leszna odwiedziły kudłatego stwora. Spektakl dla dzieci w Akademii Nauk Społecznych w Lesznie ZDJĘCIA

Tegorocznym obchodom uzyskania przez Leszno praw miejskich patronuje hasło: „Leszno 475. Bez Barier”, odwołujące się do idei dobrego sąsiedztwa, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku do drugiego człowieka - informuje Urząd Miasta Leszna - Uroczystości adresowane są do wszystkich mieszkańców Leszna, od przedszkolaka do seniora. W programie przewidziano wydarzenia koncerty i spektakl teatralny, będą też akcje happeningi dla najmłodszych.