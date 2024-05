Dzień Dziecka 2024 w Lesznie na Skateplazie. Radosne święto pełne atrakcji

Program tegorocznej imprezy to starannie przygotowana mieszanka nowych i tradycyjnych atrakcji, które przypadły do gustu dzieciom w różnym wieku. Wśród nowości w programie znalazły się warsztaty lepienia w glinie, gdzie młodzi artyści będą mogą wyrazić swoją kreatywność i nauczyć się podstaw tej pięknej sztuki.

Dzień Dziecka na skateplazie w Lesznie

Dzień dziecka w Lesznie z leszczyńskimi mundurowymi

Jak co roku, na Skateplazie pojawiły się również służby mundurowe. Policja i straż miejska prezentują tam swój sprzęt, co zawsze jest atrakcją nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. To świetna okazja, by z bliska zobaczyć, jak wygląda praca tych służb i dowiedzieć się więcej o ich codziennych obowiązkach.