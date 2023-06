Dzień dziecka we Włoszakowicach z rozmachem i była też świetna frekwencja ZDJĘCIA i FILM

Tego typu imprezy do tej pory organizowało Nadleśnictwo Włoszakowice i odbywały się one w Koczurach. W tym roku 4 czerwca 2023 piknik przygotowano we Włoszakowicach i miał on jeszcze większy rozmach niż wcześniejsze.

Robimy to w tym roku wspólnie z gminą i Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Cieszy nas to, że przyszło tak wiele osób i każdy można znaleźć coś ciekawego dla siebie - mówi Marek Wąsowicz z nadleśnictwa.