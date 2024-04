Dzień Matki już niedługo. Nie zapomnij złożyć Mamie życzeń. Podrzucamy też pomysły na upominki i prezenty z okazji Dnia Matki!

Dzień Matki to nie "polski wynalazek". Mamy czcili już starożytni!

Bycie mamą to coś, co się pewnego dnia zaczyna i nigdy nie kończy. Mamy kochają, wspierają, są najlepszymi przyjaciółkami, osobami, którym można ufać. Dzień Matki to szczególna okazja, aby spędzić więcej czasu z mamami i podziękować im za ich trud i poświęcenie.W Polsce święto wszystkich mam obchodzone 26 maja, co jest tradycją niezmienną od 1923 roku.