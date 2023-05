Dzień Matki to najmilsze święto w roku. Zobacz, kobiety i matki w Lesznie na archiwalnych zdjęciach

Dzień Mamy - jedyny taki dzień w roku

Niewiarygodne, ale początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki -boginie, które były symbolem płodności i urodzaju. Później cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i rzymianie odeszli od świętowania.

Dzień Mamy jest bez wątpienia najmilszym dniem w roku. Prezentujemy zdjęcia kobiet i mam z województwa leszczyńskiego sprzed wielu lat KAW/MBP Leszno

Zwyczaj powrócił w 17 wiecznej Anglii pod nazwą Niedziela u matki. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do 19 wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.