F16 nad Lesznem. To próby przed piątkowym Antidotum Airshow Leszno 2023

Nie mamy obaw. Będzie dobrze. Wszystko wskazuje, że nawet jeśli pojawiłby się deszcz to będzie to piątek rano, a potem już 23 stopnie. Czyli idealnie. Zespoły mają też przygotowane po dwa warianty pokazowe zależne od pogody. Przy wysokiej podstawie chmur pokazy są wysokie, a jeśli niższa to odpowiednio niżej odbędą się pokazy - dodaje Michał Graczyk.