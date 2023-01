Ferie za pasem. Zobacz ofertę dla uczniów przygotowaną przez miasto Leszno

Zimowe ferie w roku szkolnym 2022/2023

Zimowa przerwa od nauki w roku szkolnym 2022/2023 to nie jedyne wolne dni od nauki. Do końca roku szkolnego, który przypada na 23 czerwca 2023 roku na uczniów czeka kilka krótkich przerw od nauki. Tradycyjnie wolne dni szykują się w okresie Wielkanocy, majówki i w Boże Ciało.

Jak co roku zimowy odpoczynek uczniów w całej Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki podzieliło na 4 grupy. Termin ferii dla województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023 roku przypada na dni od 30 stycznia 2023 do 12 lutego 2023 roku.

Plan na ferie w Lesznie

Samorząd przygotował ofertę dla uczniów spędzających ferie w Lesznie. Chodzi o to, aby dzieci nie miały czasu na nudę. Teatr Miejski w Lesznie zaprasza dzieci od 8 do 12 oku życia na warsztaty pod tytułem Teatr cieni. Podczas których dzieci poznają bogatą historię teatru cieni. Zadaniem dla dzieci uczestniczących w zajęciach będzie zaprojektowanie i wykonanie lalki oraz stworzeni własnego scenariusz przedstawienia, które zaprezentuje podczas pokazu wieńczącego warsztaty. Warsztaty w Teatrze Miejskim rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 10 lutego.