Finiszuje przebudowa drogi w Gronówku. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie mówi o zakończeniu robót przed terminem

Zgodnie z umową inwestycja prowadzona w Gronówku powinna zakończyć się do końca sierpnia, ale wszystko wskazuje na to, że będzie zakończona wcześniej. Aktualnie układane są chodniki i zjazdy do posesji, a w lipcu będzie kładziony asfalt na drodze - mówi Jarosław Dokurno z Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.