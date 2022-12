FOGO Unia Leszno rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu

Teraz mnóstwo czasu żużlowcy poświęcą przygotowaniom ogólnorozwojowym. Te poprowadzi Michał Turyński, u którego nie będzie taryfy ulgowej. Jedyna zmiana w tych zajęciach polegać będzie na tym, że dość liczna kadra leszczyńskiej drużyny została podzielona na dwie grupy, co ma nieco ułatwić pracę trenerowi od przygotowania fizycznego.

Jednym z pierwszych etapów przygotowań były też badania wydolnościowe, czyli sprawdzenie formy poszczególnych zawodników, które przeprowadzono w poniedziałek. Zajęli się tym specjaliści na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. To dość ciężkie próby dla zawodników, ale są niezbędne na tym etapie przygotowań, bo dadzą odpowiedź na to jak wygląda kondycja sportowców pod koniec starego roku.

Póki co kadra drużyny spotykać się będzie w salce do ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną. Zajęcia z Michałem Turyńskim odbywać się będą przez cały grudzień i styczeń przyszłego roku oraz cześć lutego.