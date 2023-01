Galeria sztuki w dawnej synagodze. Monumentalny budynek jest ozdobą Leszna

Co zrobić z dawną synagogą w Lesznie?

W 1992 roku pojawił się pomysł, aby synagogę przekazać na cele muzealne. Pomysł ten spotkał się z powszechną aprobatą i w kwietniu 1992 r. rada miejska Leszna przyjęła uchwałę, która rozpoczęła postępowanie administracyjne zmierzające do przekazania budynku.

Remont synagogi za ponad dwa miliony

Remont za ponad dwa miliony rozpoczął się w 1993 roku. Sześć lat później prace wstrzymano. Powodem były roszczenia własnościowe Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, zgłoszone na mocy ustawy z 1997 roku o restytucji mienia żydowskiego. Przez kilka lat trwał spór o to, kto ma być właścicielem synagogi. Ostatecznie Sejmik Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wypłaceniu odszkodowania gminie żydowskiej, która zrzekła się prawa własności do obiektu. Sejmik sfinansował też dokończenie remontu.