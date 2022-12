Gdzie jest Święty Mikołaj? Teatr Miejski w Lesznie zaprasza na spektakl "Kufer Świętego Mikołaja" ZDJĘCIA

Spektakl "Kufer Świętego Mikołaja" w Teatrze Miejskim w Lesznie

Do świąt zostały jeszcze trzy tygodnie, a na deskach Teatru Miejskiego praca wre. Elfy pracują od rana do nocy szykując prezenty dla dzieci. Jest tylko jeden problem... zapodział się Święty Mikołaj. I nikt nie ma pojęcia, gdzie go szukać. O tym czy prezenty trafią do dzieci można przekonać się podczas spektaklu "Kufer Świętego Mikołaja".