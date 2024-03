Gdzie są kobiety w Lesznie? Dzień Kobiet 2024 w Lesznie

Czasy, w których kluczowe kwestie dotyczące życia społecznego, gospodarczego i politycznego były wyłączną domeną mężczyzn, na szczęście odchodzą w zapomnienie. Kobiety odważnie forsują własne pomysły na zmianę rzeczywistości. Swoją aktywnością zaprzeczają twierdzeniu, że płeć piękna oznacza słabość i kruchość. Panie potrafią dyskutować i są otwarte na współpracę. Potrafią również powiedzieć: Nie!

28 listopada 1918 roku, Józef Piłsudski, naczelnik państwa podpisał dekret o ordynacji wyborczej do sejmu, w którym zamieszczono dwa artykuły o uzyskaniu praw wyborczych przez kobiety. Zapis mówił „wyborcą do sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.” oraz „wybieralni do sejmu są wszyscy obywatele(lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze.”

Decyzja o wprowadzeniu praw wyborczych dla kobiet, była na tle pozostałej części Europy bardzo nowatorska. Przypomnijmy, że pierwszymi kobietami zasiadającymi w polskim parlamencie zostały: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa.