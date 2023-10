Gm. Izabelin - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

Wybory 2023 na żywo! Zobacz naszą relację wyborczą.

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy i.pl.

Oto lista lokali wyborczych dla mieszkańców gm. Izabelin. Znajdź ulicę, przy której mieszkasz i numer budynku, a dowiesz sie, gdzie możesz zagłosować podczas wyborów.

Centrum Kultury Izabelin

adres: Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin C

numer okręgu do Sejmu: 20

numer okręgu do Senatu: 40

Izabelin C

Gminne Przedszkole w Laskach

adres: 3 Maja 43, 05-080 Laski

numer okręgu do Sejmu: 20

numer okręgu do Senatu: 40

Laski

Mościska

Szkoła Podstawowa

adres: 3 Maja 49, 05-080 Izabelin C

numer okręgu do Sejmu: 20

numer okręgu do Senatu: 40

Sieraków

Truskaw

Szkoła Podstawowa

adres: Wojska Polskiego 5, 05-080 Hornówek

numer okręgu do Sejmu: 20

numer okręgu do Senatu: 40